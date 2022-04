Incidente e lavori, traffico di nuovo in tilt sull'autostrada A14. Caos anche sulla Statale

SAN BENEDETTO - Non c'è pace per il tratto "maledetto" dell'autostrada A14, quello nel sud delle Marche. Anche oggi, infatti, si stanno regsitrando lunghe code, in particolare Tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio, dove il tratto è stato completamente bloccato per un incidente. Ora è segnalata una coda di 2 chilometri. Code e rallenatemnti anche nella zona tra San Benedetto e Val Vibrata. Come spesso accade, i problemi dell'A14 si riverberano sulla Statale Adriatica: anche qui sono segnalate code e rallentamenti.

Ultimo aggiornamento: 10:18

