SAN BENEDETTO - Allargamento a tre corsie dell’autostrada fino a Pedaso e arretramento della carreggiata nord/sud (tre corsie più quella di emergenza) da Pedaso a San Benedetto con un percorso tutto, o quasi, interrato. «Il nostro obiettivo - spiega l’assessore alla viabilità e infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli - è ridurre al massimo l’impatto ambientale e i disagi ai cittadini».

I tracciati

La proposta che sembra oramai quasi definitiva - dopo un confronto già avvenuto con l’Aspi - è stata illustrata ieri a San Benedetto durante un summit tra i sindaci di tutti i Comuni coinvolti e la giunta regionale, con il presidente Francesco Acquaroli in testa alla presenza anche della sottosegretario al ministero delle Finanze Lucia Albano che si farà - ha detto - portatrice «delle esigenze del territorio al governo». Si tratta del secondo appuntamento corale al quale i primi cittadini dei Comuni costieri del sud delle Marche sono stati chiamati, praticamente a un anno di distanza dal primo. Ma l’esito è stato molto diverso. L’anno scorso non mancarono le tensioni su una proposta che aveva messo molti sindaci in allarme per la previsione di viadotti addirittura sopra le abitazioni. «Stavolta - conviene l’assessore Baldelli - abbiamo trovato l’accordo. Sarà che è la notte delle stelle cadenti» ci scherza un po’ su. D’accordo sul possibile tracciato della nuova A 14 anche il vice sindaco di Grottammare Lorenzo Rossi che 12 mesi fa era stata l’amministrazione più critica: «Un percorso forse fatto frettolosamente il primo, lo dico senza polemica, questo di oggi (ieri per chi legge ndr) decisamente migliore». Anche perché l’alternativa sarebbe - secondo gli studi visionati della giunta regionale - quasi improponibile: allargare le varie gallerie molte delle quali in curva, un progetto mai realizzato fino a oggi, piuttosto pericoloso e comunque foriero di enormi disagi: «Se comunque si potesse fare - chiosa Baldelli - ci vorrebbero 20 anni e si dovrebbe intervenire con i cantieri su quello che è già il tracciato. Abbiamo visto cosa è successo in questo periodo di soli due anni». «È stato indubbiamente un passo avanti da parte della Regione - conviene anche Vincenzo Berdini, di Pedaso, anch’egli tra i critici. Per la nostra città le due priorità sono l’arretramento della ferrovia e l’autostrada. La Regione viene incontro alle nostre esigenze e ha annunciato che ci rivedremo in incontri singoli affinché ognuno le presenti. Lo apprezziamo e in questa sede vorremmo discutere delle opere compensative, per noi fondamentali».

Il bypass

Tra queste c’è anche il bypass di San Benedetto, sempre intasata dal traffico locale: la 4ª città delle Marche per abitanti (senza contare la stagione turistica) vuole progettare la mobilità dolce.