Salvini alla Festa della Lega «Sinistra rosicona: governo di "incapaci" ha il consenso»

FANO - «Pensate come è grama la vita di questi qua di sinistra che sono stati al governo per anni e non hanno fatto un accidente e adesso rosicano». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervenendo alla Festa della Lega Marche a Fano cui hanno partecipato migliaia di persone. «Repubblica scriveva di un governo di incapaci, farabutti, delinquenti e di lazzaroni e poi la pagina dopo c'era un sondaggio: il governo ha il massimo storico del consenso degli italiani. Pensate la frustrazione di questi qua - ha aggiunto - che devono inventarsi che io sono un imbecille e poi non si spiegano perché secondo i sondaggi almeno il 30% degli italiani sono altrettanto imbecilli perché condividono esattamente quello che abbiamo iniziato a fare».

