Davide Possanzini, l'allenatore di Loreto è il vice di De Zerbi allo Shakhtar: «Svegliati dalle esplosioni, ora siamo bloccati a Kiev»

ANCONA - La crisi Ucraina raccontata dagli occhi di un loretano. Sono quelli di mister Davide Possanzini, viceallenatore di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk. Attualmente lo staff tecnico si trova in un albergo a Kiev e sta aspettando dall’ambasciata italiana indicazioni su quando poter prendere il primo volo in direzione Roma.

«Siamo bloccati – ha riferito telefonicamente all’emittente radiofonica capitolina Retesport 104.2 che è riuscita ad intercettarlo - Eravamo nei nostri appartamenti e abbiamo sentito le esplosioni dalle prime ore della mattina. Siamo andati nel nostro albergo per i ritiri e siamo in contatto costante con l’ambasciata. Siamo al sicuro, stiamo bene ma ci vuole pazienza. Ci aspettavamo questa situazione ma non di queste dimensioni. Avevamo già prenotato per questo pomeriggio i voli per tornare in Italia ma non ce l’abbiamo fatta, e in Ucraina adesso è chiuso lo spazio aereo. Aspettiamo comunicazioni per cercare di prendere la decisione giusta senza correre rischi».

Nei giorni scorsi lo Shakhtar ha svolto il ritiro “invernale” a Belek, in Turchia, ma nessuno aveva previsto una simile situazione al ritorno nonostante l’invito dell’ambasciata ad anticipare il volo verso l’Italia: «Abbiamo scelto di tornare per senso di dovere e responsabilità verso coloro con cui avevamo preso accordi a inizio della stagione. Nei giorni scorsi ci avevano garantito che non sarebbe successo nulla e invece la situazione è precipitata in quello che sappiamo. Un po’ di responsabilità ce l’avevamo ma per rispettare gli accordi che avevamo intrapreso in passato. La situazione è precipitata nel giro di sei ore». Insieme a Possanzini e a De Zerbi ci sono anche gli altri membri italiani dello staff Michele Cavalli e Giorgio Bianchi oltre al vice direttore sportivi Carlo Nicolini. Bloccati a Kiev anche gli altri impiegati connazionali del club ucraino Agostino Tibaudi, Marcattilio Marcattili, Vincenzo Teresa, Paolo Bianco ed Enrico Venturelli.



