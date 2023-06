ANCONA Dal primo ottobre i marchigiani potranno volare tra il Sanzio di Ancona-Falconara e gli aeroporti di Milano, Roma e Napoli a prezzo calmierato: 65 euro a volo per Linate e 60 euro per Fiumicino e Capodichino. Stessi prezzi per il ritorno. Un trattamento che sarà garantito anche ad altre categorie di passeggeri, oltre ai residenti nella nostra regione, come diversamente abili e studenti universitari fino a 27 anni, bambini e ragazzi da 2 e 21 anni e anziani con più di 70 anni. Tutto compreso nei cosiddetti voli di continuità territoriale, un pacchetto di collegamenti aerei previsti dall’Unione europea e garantiti con finanziamenti pubblici per rompere l’isolamento di regioni come le Marche, con infrastrutture viarie obsolete (la ferrovia Ancona-Roma è ancora per lunghi tratti a binario unico) e non penalizzare i cittadini con prezzi troppo alti come quelli di mercato. Ma chi paga il surplus? La copertura finanziaria dell’operazione (oltre 20 milioni gli importi a base d’asta tra il 2023 e il 2025) è garantita dal Governo e da Regione Marche.



L’ultimo passaggio che mancava a questo lungo itinerario è stato compiuto ieri, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei tre bandi europei dell’Enac (non più un bando unico) per la selezione dei vettori a cui sarà assegnata la copertura delle tre tratte tra il Sanzio e Milano-Linate, Roma-Fiumicino e Napoli-Capodichino. Gli importi a base di gara sono 9.467.117 euro più Iva per tre anni d’esercizio sulla tratta Ancona-Milano, 5.234.234 per Napoli e 5.546.438 per Roma.



Per le offerte 60 giorni



Per le offerte ci sono 60 giorni di tempo e dunque il primo agosto sapremo il nome dei vettori che si candidano (in teoria potrebbero essere compagnie aeree diverse) per assicurare i voli di continuità territoriale, con contratti che varranno dal primo ottobre 2023 al 30 settembre 2026.

Per ogni singola tratta il vettore aggiudicatario dei bandi dovrà garantire all’utenza le frequenze minime e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni previste nel decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, che il 24 aprile scorso aveva definito i termini dell’assegnazione dei servizi per i voli di continuità territoriale. Per tutte e tre le rotte, vengono richiesti aerei con una capienza di almeno 66 posti nei periodi di maggior traffico passeggeri (da marzo a settembre e il mese di dicembre) e di 44 posti in quelli meno intensi (ottobre, novembre, gennaio e febbraio).



Le rotazioni



Il volo Ancona-Roma Fiumicino avrà per i marchigiani e per le altre categorie assimilate ai residenti un costo massimo di 60 euro a tratta e due rotazioni giornaliere: per l’andata nella fascia oraria 7-8,30 al mattino e tra le 18 e le 20 nel pomeriggio. Al ritorno, collegamenti tra le 9 e le 11 e tra le 21 e le 22,45. Nei voli Ancona-Milano Linate, il prezzo a tratta sarà di 65 euro, con due rotazioni giornaliere, ma solo dal lunedì al venerdì. All’andata tra le 7 e le 8,30, e tra le 18 e le 19; al ritorno tra le 9 e le 11, e tra le 19 e le 21. Nel weekend è prevista una sola rotazione: il sabato volo di andata tra le ore 7 e le 8,30, e ritorno tra le 9 e le 11; la domenica tra le 18 e le 19 e tra le 19 e le 21. Il collegamento Ancona-Napoli (sempre a 60 euro) avrà una sola rotazione giornaliera: l’andata nella fascia oraria tra le 11 e le 17, il ritorno tra le 13 e le 18. Per tutte e tre le tratte, nel costo del biglietto sarà compreso un bagaglio a mano.