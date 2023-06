Ct e calciatore, Roberto Mancini si sdoppia nel nuovo spot di Telepass. Ecco chi sale in macchina con lui

Roberto Mancini non sarà solo il volto delle Marche. Il Ct della Nazionale di Calcio sarà infatti protagonista anche della nuova campagna pubblicitaria di Telepass, "Un'estate italiana" firmata Epik. Il Mancio, in versione giovane calciatore e poi attuale allenatore dell'Italia, rappresenterà il viaggio nella mobilità integrata attraverso diverse generazioni. Dal 1990, anno di introduzione del telepedaggio, ai giorni nostri. E pazienza se in quel Mondiale del '90 Mancini, convocato nella Nazionale di Vicini (di cui era stato trascinatore agli Europei '88), non giocò un singolo minuto.

Dalle Notti Magiche ai giorni nostri

Con lui, in auto, con il sottofondo di Notti Magiche, inno di Italia '90 del duo Bennato-Nannini, anche Matteo Pessina, Matteo Cancellieri ed Elena Linari. Tutto questo, frutto della partnership tra Telepass e la Figc, servirà per raccontare l'evoluzione del mondo Telepass, dall'App ai servizi alla mobilità, dalla ricarica dei modelli elettrici alla prenotazione del car washing.