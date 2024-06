Roberto Mancini, docente universitario di Filosofia teoretica, è candidato alle elezioni europee con la lista di Michele Santoro Pace Terra e Dignità.

Cosa l'ha spinta a scendere in campo nella tornata elettorale più ostica in assoluto per i marchigiani?

«Mi ha convinto l’urgenza di fare tutto il possibile per promuovere una politica di pace mentre siamo sull’orlo di una nuova guerra totale con armi nucleari. E mentre si moltiplicano i massacri a Gaza, in Palestina, in Ucraina, in diversi Paesi dell’Africa e dell’Asia. Assumersi la responsabilità di fare la propria parte per la pace è un compito che vale per tutti gli spazi della vita».

Cosa farebbe se fosse eletto in Ue?

«In questa prospettiva le elezioni europee sono un passaggio imprescindibile: l’Ue deve arrivare ad avere una propria politica di superamento dei conflitti bellici e delle pretese imperialiste di qualunque potenza».

La preoccupa la soglia di sbarramento? Su quali percentuali contate di assestarvi?

«La prima aspirazione è quella a suscitare interesse, dialogo, partecipazione su tutti i temi legati all’alternativa tra pace e guerra. Molte persone si rassegnano alla guerra; invece è decisivo aiutare le coscienze a risvegliarsi e sollecitare le istituzioni a prendere posizione attiva. Mentre quasi tutti i governi del mondo operano contro i loro popoli, è indispensabile che i popoli reagiscano. C’è naturalmente anche l’aspirazione a portare nostri rappresentanti al parlamento europeo: il traguardo del 4% è vicino».

La pace è uno dei temi centrali per la vostra lista: non c'era margine per un'alleanza con Democrazia sovrana e popolare?

«Quella lista ha posizioni ambigue che non possiamo accettare: da un lato è ispirata al nazionalismo e al sovranismo, cioè a una logica gretta e chiusa. I nazionalismi fomentano le guerre e sono sempre parenti del fascismo. Dall’altro lato quella lista ha posizioni filoputiniane che non condividiamo affatto».

Quali sono le criticità della nostra regione che potrebbero essere risolte avendo una voce del territorio all'europarlamento?

«L’insensato progetto dell’autonomia differenziata - perseguito dal governo Meloni - aggraverà la crisi della democrazia italiana e spaccherà ancor più il Paese con la frattura tra Nord e Sud e pure tra aree costiere e aree interne».

Qual è, invece, il vostro progetto?

«Noi crediamo in un sistema di diritti, di servizi pubblici e di beni comuni che sia non solo unitario su scala nazionale, ma integrato su scala europea. Le Marche devono poter contare su un’Unione Europea rinnovata per ricostruire i servizi pubblici e per prendere seriamente la strada della transizione ecologica».

Come?

«La nostra regione aveva una tradizione avanzata nel campo dell’agricoltura biologica, dell’economia cooperativa e rispettosa della natura, nella lotta per i beni comuni. Se l’Ue guarderà in questa direzione, la nostra regione non potrà che migliorare la sua condizione».

Docente di Filosofia, corse da presidente



Classe 1958, di Macerata, Roberto Mancini è docente universitario di Filosofia teoretica e coordinatore del movimento politico Dipende da Noi con cui si è candidato a governatore alle Regionali del 2020. Nel 2009 ha ricevuto il premio “Zamenhof Voci della Pace” e nel 2023 il premio “Magna Grecia” per il pensiero della nonviolenza.