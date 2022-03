Rincari, proteste, guerra in Ucraina, Covid: come andrà a finire? Per restare aggiornato abbonati a CorriereAdriatico.it a soli 11,99 euro per un anno

Nelle Marche distributori di metano hanno chiuso dopo insulti e minacce. L'autrasporto ha iniziato la protesta verso lo stop. I peschereggi sono fermi in porto. La ripartenza dopo la quarta ondata di Covid si allontana: rincari impensabili dei carburanti e materie prime che mancano. E poi c'è la guerra di Putin all'Ucraina che fa paura al mondo. Come andrà a finire? Resta aggiornato con noi sugli sviluppi: segui le notizie in tempo reale sul sito, con le newsletter e le dirette della nostra redazione. Abbonati a soli 11,99€ per 1 anno dal link: https://shop.corriereadriatico.it/redazioneweb

Ultimo aggiornamento: 14 Marzo, 13:35

