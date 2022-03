Intesa Regione e atenei per il mercato del lavoro, pronta la nuova convenzione per favorire la conoscenza delle opportunità

ANCONA - Rafforzare la collaborazione tra Regione e Università per facilitare la transizione dei giovani neolaureati al lavoro e rispondere alla crescente richiesta di profili altamente specializzati da parte delle imprese locali che si rivolgono ai Centri per l’impiego regionali per le loro esigenze. L’intenzione si è tradotta nella nuova convenzione per potenziare lo scambio di informazioni a beneficio delle giovani generazioni.



Gli obiettivi

Diversi gli obiettivi previsti dall’intesa a partire dal voler «favorire la conoscenza, da parte dei neo laureati, dei servizi per l’impiego regionali, le politiche attive e sostegni economici individuali offerti dalla Regione Marche, anche in materia di diritto allo studio o contributi per Master e Dottorati di ricerca, nonché le numerose offerte di lavoro presenti nelle proprie banche dati». Vi è poi l’input ad «ampliare le possibilità di trovare opportunità di lavoro (incluso l’apprendistato) o di tirocinio formativo in Italia e in Europa tramite scambi di informazione tramite i Portali lavoro regionali e il Portale Eures, aumentare la capacità dei Centri per l’impiego di rispondere alle crescenti richieste di profili professionali altamente qualificati provenienti dalle imprese locali tramite scambi di informazioni e banche dati sui neo laureati». La Regione, tramite il Centro per l’impiego in cui ha sede centrale o distaccata l’Università e il consulente Eures territoriale, si rende disponibile anche a «condividere con l’Ufficio Placement dell’Ateneo i profili professionali richiesti dalle aziende italiane e/o europee verso l’inserimento lavorativo o formativo tramite tirocinio alle aziende» così come «a fornire ai neo laureati servizi personalizzati per l’inserimento lavorativo/formativo tramite la Dichiarazione immediata disponibilità al lavoro» e «assicurare la partecipazione di esperti in tema di lavoro e di mobilità territoriale ai Career Days universitari, rivolti ai laureati, al fine di informare su carenze ed eccedenze di forze di lavoro nel mercato del lavoro regionale, italiano ed europeo, informare sulle offerte di lavoro disponibili».

Incrocio tra domanda e offerta di lavoro al centro del Talent Day Fipe Confcommercio Marche, una fiera del lavoro nell’ambito della ristorazione, caffetteria, intrattenimento e turismo. Più di 300 candidati per circa venti imprese con la presenza dei rappresentanti delle imprese marchigiane, dei candidati provenienti da tutta la regione e dei ragazzi degli istituti Alberghieri di Senigallia, Loreto e Cingoli.

