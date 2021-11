Regione Marche, riorganizzazione ai dettagli: Gozzini, la strada in discesa, Bussetti invece ora ci pensa. Tutti i nomi

ANCONA - I fantastici 6 sono ormai in dirittura di arrivo. Il percorso per individuare i capidipartimento, le figure apicali che dovranno guidare il nuovo organigramma della Regione, ha superato mercoledì mattina anche il controesame della giunta. Il governatore Acquaroli ha preteso un passaggio collegiale al settimo piano per sottolineare il valore della condivisione della scelta che poi sarà sottesa a tutti i passaggi decisionali successivi.



La nomina dei vertici

Ovvero la nomina dei vertici delle agenzie a cui il governatore ha fatto riferimento proprio domenica scorsa in un post su Facebook che annunciava un novembre a tamburo battente. Di sicuro la commissione guidata dal segretario generale Mario Becchetti ha sostanzialmente svolto tutta l’istruttoria, sembra che sia rimasta solo la parte di verifica curriculare. Sono confermati tutti i nomi e le posizioni anticipati dal Corriere Adriatico la scorsa settimana: sarebbero blindati Goffi (Territorio-Infrastrutture), Di Bonaventura (Bilancio-Personale), De Berardinis (Avvocatura), Orsetti (Sviluppo Economico e Turismo) e Babini per il settore parallelo dell’Ufficio Ricostruzione. I contorni si sfumavano sugli ingaggi dei due top player in arrivo dalla Lombardia e le ultime ore hanno consegnato un quadro ribaltato.



L’inquadramento

Il manager della Azienda sanitaria di Pavia Armando Gozzini - che aveva qualche remora per l’inquadramento - pare abbia sciolto le ultime riserve: per convincerlo la Regione avrebbe messo sul piatto anche la direzione generale della Ars. Una posizione addirittura da superdirigente con un piede dentro e uno fuori palazzo Raffaello. Un settore su cui non tramonta mai il sole: dalla normativa giornaliera alla programmazione sanitaria. Per questo pare sia esclusa la nomina di un interim trimestrale alla Ars, ipotesi che era stata ventilata per consentire un atterraggio morbido al dirigente varesino. Chi invece ha qualche dubbio ora sembra l’ex ministro Marco Bussetti per il quale era stato tagliato su misura un settore alla Persona (Scuola, Istruzione, Formazione e Welfare). La Lega lo aveva chiesto espressamente e si sarebbe trattato di una nomina di prestigio.



Il tempo supplementare

Negli ultimi giorni però Bussetti ha chiesto un tempo supplementare per pensarci bene e valutare la congruità dell’offerta. D’accordo la poltronissima, d’accordo la sfida lontano da casa ma il pacchetto Marche per ora è in stand by. Aggiornamenti nelle prossime ore e, forse, anche l’allestimento di un piano B tra i curricula che sono arrivati.

