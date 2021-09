Regione Marche, tutti gli uomini di Latini: c’è il settimo consulente. Nella squadra del presidente del Consiglio entra anche Valeriano Catena

ANCONA - Tutti gli uomini del Presidente. Si sta facendo affollato il Gabinetto del numero uno dell’assemblea legislativa Dino Latini, che in poco più di 10 mesi ha nominato sette membri, esperti in vari settori – alcuni a titolo gratuito, altri remunerati – per affiancarlo nel suo ruolo. L’ultimo in ordina di tempo è Valeriano Catena, entrato nella struttura con decreto 14 del 2 settembre.



Cosa seguirà

Si tratta di un incarico di esperto a titolo gratuito per «stabilire contatti con istituzioni provinciali e comunali della Provincia di Ancona del mondo della caccia, pesca e sportivo al fine di favorire proposte e progetti per la comunità marchigiana», si legge nel documento. Catena si era candidato alle amministrative del 2019 con la lista civica Su la testa a sostegno della candidatura di Latini a sindaco di Osimo, non risultando eletto. Ma il suo è l’ultimo nome di un elenco ormai piuttosto lungo. I primi due decreti per il conferimento di incarichi all’interno del Gabinetto del presidente vengono confermati il 20 novembre 2020 – ad un mese dall’insediamento di Latini – e riguardano Monica Bordoni, in qualità di «esperta per la consulenza nel settore delle iniziative imprenditoriali innovative, con particolare riferimento alle esigenze dell’occupazione femminile e delle giovani generazioni», e Luca Marconi, come Capo di Gabinetto. Una lunghissima carriera politica che l’ha visto sindaco di Recanati, senatore ed assessore regionale, Marconi ha chiuso il suo iter da consigliere regionale Udc nella X legislatura. Ricandidato nel 2020, non è riuscito ad entrare a Palazzo Leopardi. Ora, come capo di Gabinetto, può contare su un compenso mensile onnicomprensivo lordo di 5.583 euro. Bordoni, invece, è consigliera comunale ad Osimo e in qualità di esperta ha un compenso mensile lordo di 3.625 euro.



Gli altri esperti

Poi è toccato all’ex sindaco di Loreto Paolo Niccoletti, anche lui candidato alle Regionali 2020 con l’Udc, anche lui rimasto fuori dai giochi. Con decreto del 27 gennaio, tuttavia, trova posto come addetto al Gabinetto del presidente in qualità di esperto, tra le altre cose, per «maturata pluriennale esperienza amministrativa con rapporti con gli enti locali». Conoscenze che gli valgono un compenso mensile onnicomprensivo lordo da 1000 euro. Il 12 marzo è la volta di Vittoriano Solazzi, presidente del Consiglio nello Spacca II, ora in area Udc: a lui è stato conferito un incarico di consulente economico, per il quale gli vengono conferiti 8mila euro annui, da corrispondere mensilmente. A titolo gratuito, invece, sono stati nominati Franco Guercio (sempre il 12 marzo), come esperto per la consulenza nel settore dei servizi ed in particolare del commercio, ed Umberto Trenta, che il 10 maggio ha assunto la consulenza in materia di affari europei e nell’ambito della strategia macroregionale Adriatico -Ionica. Stesso ruolo per il quale l’ha nominato anche il governatore Francesco Acquaroli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

