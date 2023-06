Le Marche, anche grazie alla nuova campagna promozionale, puntano ad intercettare una fetta sempre più ampia di turismo straniero. Ma le nostre strutture ricettive non sempre sono all’altezza di quel mercato, soprattutto nelle sue fasce medio-alte. Gli imprenditori del settore guardano al pubblico per ottenere una mano ad investire nella riqualificazione delle proprie strutture, però i fondi non bastano mai e dal bando regionale del 2017, si è mosso poco o niente.

Governatore Francesco Acquaroli: cosa sta facendo la Regione per colmare questa falla?

«Ci stiamo muovendo per spostare il nostro Progetto bandiera del Pnrr, cercando di focalizzarlo proprio sull’efficientamento delle strutture ricettive. In questo senso, c’è un’interlocuzione serrata in essere con il ministero. Siamo ottimisti e in attesa di un riscontro definitivo».

Spostare il Progetto bandiera quanti finanziamenti potrebbe garantire alla riqualificazione delle strutture ricettive?

«Le risorse sono da definire».

Ma si può parlare di decine di milioni.

«Sì, fondi che messi nel giusto contesto potenzierebbero la capacità e la qualità ricettiva, discriminante per crescere sempre di più come regione nel panorama turistico».

Nel bando del 2017 che aveva messo sul piatto 25 milioni di euro proprio per la riqualificazione delle strutture ricettive, erano stati utilizzati i fondi europei: contate di fare lo stesso con la nuova programmazione 2021/2027?

«Dei fondi della nuova programmazione abbiamo messi tanto sui borghi, anche per gli alberghi diffusi: è uno sforzo enorme, ma non basta. Dobbiamo guardare alle strutture alberghiere che vanno ristrutturate ed efficientate. Di qui, la proposta di spostare il Progetto bandiera e, in questo senso, speriamo di avere aggiornamenti quanto prima».

L’altra richiesta che viene dagli imprenditori del settore è quella di una promozione più efficace e mirata. La nuova campagna con il Ct Mancini in partenza dal 1° luglio risponderà a questa necessità?

«Vogliamo potenziare la campagna promozionale per conquistare nuove fette di mercato estero e per rilanciare l’immagine della Regione insieme ad Atim, e lo stiamo facendo con il nostro testimonial negli spot e con un grande lavoro fatto sul brand e sul logo che credo possano essere strumenti importanti per raggiungere l’obiettivo».

Che numeri vi aspettate da questa stagione turistica?

«Puntiamo a pareggiare i numeri dello scorso anno - un record per le Marche - e provare anche a migliorare. Sono in corso i bandi per i nuovi voli per Milano, Roma e Napoli, che dovrebbero partire da ottobre e, dall’anno prossimo, contiamo di potenziare i voli con il nord Europa perché riteniamo rotte come Berlino e Francoforte fondamentali».