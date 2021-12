Il nostro doppio regalo sotto l’albero di Natale: abbonamento al sito per dodici mesi a soli 19 euro o pacchetto a 99 insieme al quotidiano digitale

ANCONA - Una informazione che viene dal passato ma è proiettata nel futuro. E’ il Corriere Adriatico, 161 anni di vita, un archivio di storia raccontata con le notizie. Che però guarda sempre avanti. Più verticalità e approfondimenti, una newsletter che dà il buongiorno ai suoi abbonati. Un lavoro continuo al servizio dell’informazione e dei lettori che vede impegnata la redazione. Una crescita di contenuti premiata dai numeri di quanti ci seguono. Tanti. Ma mai troppi. È proprio con l’intento di allargare questo gruppo che nasce sotto l’albero una promozione studiata per chi volesse entrare a far parte subito della nostra famiglia. Sarà possibile accedere a tutti i contenuti del sito a soli 19 euro per un anno con Corriere Adriatico online. Ma non solo: c’è anche l’abbonamento sito ed edizione digitale del quotidiano a 99 euro per un anno con il format Corriere Adriatico Digital+. Una doppia offerta speciale da attivare alla landing page CorriereAdriatico.it/natale.



Una informazione certificata

CorriereAdriatico.it, sia desktop che mobile, è una finestra sulle Marche ma con un occhio aperto sull’Italia e sul mondo, sullo sport e sugli spettacoli, con sezioni dedicate a salute, motori, viaggi e uno spazio dedicato alla voce dei lettori. E soprattutto con una informazione certificata: basta cliccare sulla firma dei giornalisti professionisti che contribuiscono alla realizzazione del sito per leggere una breve biografia dell’autore. Come dire: ci mettiamo la faccia, le fakenews non abitano qui. Una informazione che guarda alle tecnologie ma che non ci fa perdere di vista da dove veniamo. Perché il Corriere Adriatico è il giornale delle Marche e per le Marche dal 1860, fa parte della storia e continua a raccontare questa regione al plurale con l’edizione Digital. Con CorriereAdriatico.it poi la sua informazione si completa, supera i confini, si fa globale, arricchita di contenuti video, foto, approfondimenti multimediali. Siamo una famiglia che cresce, che vogliamo però più numerosa ogni giorno. E per questo diventare un abbonato è un regalo da farsi sotto l’albero.



