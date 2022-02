Parlamentari Marche, ecco la classifica dei redditi di senatori e deputati. Due grillini e un dem in testa

ANCONA - Lo zio Paperone degli onorevoli marchigiani è il deputato Maurizio Cattoi. Quello più povero - si fa per dire - è invece il senatore jesino Mauro Coltorti. Ad aprire e chiudere la classifica dei redditi degli inquilini del Parlamento è dunque il Movimento 5 stelle, che si accaparra sia la medaglia d’oro che la maglia nera. Stando alle dichiarazioni patrimoniali pubblicate nei giorni scorsi sui siti di Camera e Senato e riferite all’anno 2020, Cattoi - generale in pensione - ha un reddito imponibile di 161.617 euro, mentre Coltorti (presidente della Commissione Lavori pubblici che dovrà discutere presto della nomina di Vincenzo Garofalo alla presidente dell’Autorità portuale) si ferma a 85.597 euro : la cifra più bassa tra quelle dichiarate dai 24 parlamentari, se si escludono le due “new entry”.





Le new entry

I deputati Lucia Albano (Fratelli d’Italia) e Mauro Lucentini (Lega) – subentrati rispettivamente al governatore Francesco Acquaroli e all’assessora Giorgia Latini –, infatti, fanno parte della pattuglia solo dall’autunno 2020 e, dunque, la dichiarazione dei redditi 2021 non rispecchia la mutata condizione economica relativa all’essere diventati parlamentari. La prima, ha registrato un reddito imponibile nel 2020 pari a 57.867 euro – erano 37.590 nel 2019 -, mentre il secondo si ferma a 36.657 euro. Ma era andata molto peggio l’anno precedente, evidentemente: nella dichiarazione del 2020, che scatta una foto patrimoniale del 2019, Lucentini metteva nero su bianco un reddito imponibile di appena 422 euro.



Fuori classifica

Dalla classifica generale, vanno lasciati fuori anche i deputati Mirella Emiliozzi, del Movimento 5 S telle, e Luca Rodolfo Paolini ( Lega ) : le loro dichiarazioni patrimoniali caricate online sul sito del parlamento si fermano al 2020, e dunque le cifre fanno riferimento al 2019. In quell’anno, la pentastellata aveva un reddito di 98.502 euro, mentre l’esponente del Carroccio di 98.471 euro. Fatti questi dovuti distinguo, il quadro generale oscilla tra gli 85mila ed i 160mila euro l’anno. A contendere il primo posto del podio a Cattoi è un altro deputato del Movimento, ovvero Roberto Cataldi - avvocato e saggista di Ascoli - , che per il 2020 dichiara un reddito imponibile di 159.245 euro, mentre la medaglia di bronzo va al deputato del Partito democratico Mario Morgoni, che ne registra 116.931.



Quota 100mila

Sopra quota 100mila anche i senatori Francesco Verducci del Pd con 104.752 euro, e Sergio Romagnoli dei 5 stelle con 101.107 euro. C’è poi il gruppetto di mezzo che si assesta sulla fascia tra i 90 ed i 100mila euro. Appena sotto le sei cifre la senatrice grillina Donatella Agostinelli, che sfiora il numero tondo con 99.918 euro seguita dal l’ex sindaco di Visso, il leghista Giuliano Pazzaglini che prende a 99.320 euro e dalla deputata di Coraggio Italia Martina Parisse (avvocato ed ex M5S) che si ferma a 99.175 euro. Poco dopo arrivano, nell’ordine, la deputata Patrizia Terzoni (M5s) con 98.484 euro, Giorgio Fede ( portavoce al Senato del Movimento ) con 96.403 euro, il deputato ex 5 stelle, dal 2018 nel Gruppo misto, Andrea Cecconi con 93.689 euro, i deputati Rachele Silvestri (passata dal Movimento a Fratelli d’Italia) con 93.621 euro, Simone Baldelli (Forza Italia) con 92.329 euro, e Tullio Patassini (Lega) con 91.767 euro.



In coda al gruppo

Chiude l’elenco il gruppo di coda, che manca anche la soglia dei 90mila euro annui di reddito. Tra questi, c’è pure la sottosegretaria al Lavoro Rossella Accoto, che per appena 213 euro non occupa l’ultima posizione, spettata al collega di partito Coltorti: nel 2020 il suo reddito imponibile è stato di 85.810 euro. Poco sopra, l’ex pentastellato, oggi con “ L’Alternativa c’è ” , il 32enne Paolo Giuliodori, deputato con un reddito di 88.711 euro, il senatore forzista Andrea Cangini con 88.621 euro, ed i deputati Roberto Rossini (M5s) con 87.035 euro ed Alessia Morani (Pd) con 87.537 euro.

