Orte-Falconara e ultimo miglio del porto (di Ancona) nel Recovery plan, ecco la bozza in Consiglio dei ministri

ANCONA - Velocizzazione della Orte-Falconara e ultimo miglio per il porto di Ancona. L'ultima bozza del Recovery plan per #Next Generation arrivato in Consiglio dei ministri ieri sera a tarda notte mette il timbro dell'ufficialità su due attesissime opere: la linea ferroviaria tra Ancona e Roma e il collegamento tra il porto del capoluogo e la rete stradale ad alto scorrimento. Quest'ultima opera in particolare si compone di tre tratti: l'allargamento del lungomare (in fase di Via al ministero dell'ambiente), la bretella fino alla Variante e la Variante, appunto, il cui raddoppio è andato a bando proprio alla fine del mese scorso. Ma nel piano nazionale di ripresa e resilienza si parla espressamente di collegamento stradale e ferroviario. Tutti i dettagli e gli approfondimenti domani (13 gennaio 2021) sul Corriere Adriatico.

Ultimo aggiornamento: 23:58

