Mattarella-bis visto dalle Marche. Anche la società civile delle Marche si schiera: «Con lui ci sentiamo più protetti»

La soluzione migliore possibile dopo giorni di pesa da mercato ortofrutticolo, con annessa caciara di sottofondo, più che da Quirinale. La società civile marchigiana ha accolto con soddisfazione la rielezione di Mattarella a Capo dello Stato con allegata permanenza di Draghi al governo. Parola d’ordine: continuità. Che fa rima con stabilità. Che a sua volta richiama la voglia, trasversale, di certezze. Ma c’è anche chi, pur ringraziando di cuore Mattarella per la disponibilità dimostrata e ben consapevole delle sfide che attendono l’Italia nel 2022, un pensiero ad un nome diverso l’aveva pure fatto. Elisabetta Belloni, per esempio: sarebbe stata la prima donna al Colle. Oppure lo stesso Draghi. Sullo sfondo, per tutti, restano le macerie di buona parte dell’attuale classe politica incapace di fare sintesi e andare avanti per il bene del Paese. Una figura, è il coro, pessima quanto assurda.

