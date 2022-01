Mattarella-bis visto dalle Marche. Da Merloni a Scavolini, tutti d’accordo: l’unica soluzione per sbloccare lo stallo. «Ma ora pensiamo a crescere»

Ibig dell’economia marchigiana non hanno dubbi sulla riconferma del presidente Mattarella e sulla conseguente tenuta del Governo. «Siamo in una fase delicata, abbiamo davanti sfide importanti e non possiamo permetterci una crisi delle istituzioni». È questo il parere unanime degli imprenditori made in Marche, da Merloni a Scavolini, da Casoli a Bocchini fino a Galeati che salutano il Mattarella bis con tutti gli onori che merita, ma anche nella consapevolezza che l’accordo raggiunto all’ottava votazione e dopo sei giorni di continui colpi di scena - compreso lo strappo nel centrodestra con la Meloni - ha restituito al Paese l’immagine di una politica che fa fatica a trovare una sintesi. Per questo motivo c’è chi - come il presidente di Confindustria, Bocchini - si è detto a favore dell’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA