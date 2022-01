I sindaci delle Marche: «Grazie Mattarella. La politica? Che delusione». Da Pesaro a Macerata un coro unanime. E c’è chi chiede l’elezione diretta

ANCONA - Che lo spettacolo della politica a Montecitorio venisse messo sotto processo era immaginabile e anche le Marche non si sono sottratte: dagli imprenditori alla società civile fino ai sindaci, il coro è stato unanime. Applausi a Mattarella, pollice verso per lo show che ha portato al bis del Presidente della Repubblica.

Tuttavia i primi cittadini marchigiani guardano già oltre il recinto, verso una stagione delle riforme non più rinviabile: legge elettorale ed elezione diretta del Capo dello Stato sono i traguardi su cui occorre accelerare nella consapevolezza che adesso l’Italia non deve perdere il treno dei finanziamenti che arrivano con il Pnrr. La stabilità del governo - dicono i sindaci - era fondamentale per proseguire su una strada intrapresa e non si può uscire dal tracciato. Dunque bene Mattarella, si salva anche qualche leader. Ma su tutto il resto stendiamo un velo pietoso.



