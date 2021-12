Qualità della vita, ecco i risultati delle cinque province marchigiane

ANCONA - Qualità della vita, sprofondo Marche. La tradizionale classifica del Sole 24 Ore segna un brusco arretramento per tutte e 5 le province marchigiane, con Pesaro Urbino che è addirittura la peggior performance nazionale con un arretramento di 38 posizioni. Ma anche le altre province fanno passi indietro in doppia cifra: Ancona -14, Ascoli -22, Macerata -21. Solo la provincia di Fermo arretra di una sola posizione: ma era già nella parte medio-bassa della graduatoria.

E' una discesa che coinvolge gran parte dell'area centro adriatica, da Ferrara a Pescara, come rileva il Sole e, anche se le classifiche vanno lette con grande cautela in ogni occasione, costituisce comunque un punto di partenza per una riflessione sul futuro dei territori.



LA CLASSIFICA GENERALE

Ancona, al 30° posto, è la migliore delle province marchigiane con 509,7 punti. Per fare un raffronto, la città migliore, Trieste, ne conquista 580,9; quella peggiore, al 107° posto, Crotone, 341. Seguono, nella classifica generale, Ascoli Piceno (posizione 35) con 505,6 punti; Macerata (posizione 51) con 489,2; Pesaro Urbino (posizione 56) con 485,7 punti; Fermo che è al 69° posto con 455,2 punti.



LE CLASSIFICHE DI SINTESI

Ricchezza e consumi che evidenzia dove si concentrano le maggiori disponibilità economiche e la più alta capacità di spesa. In una graduatoria in cui primeggia Milano (669,5 punti) e che chiude Crotone (244,3), la prima provincia marchigiana è Ancona, al 48° posto, con una tendenza in crescita e 527,9 punti. Seguono, tutte e tre ugualmente con tendenza in crescita, Pesaro e Urbino (posizione 54, punti 503,4), Macerata (posizione 60, punti 474,7) e Ascoli Piceno (posizione 63, punti 469,3). Ultima Fermo, tendenza in discesa, che occupa il 77° posto con 408,5 punti.



Affari e lavoro dove ci sono le maggiori opportunità sotto il profilo delle imprese e dell'occupazione. Scontato anche qui il primo posto di Milano con 661,2 punti e ugualmente ultimo Crotone con 329,3. La prima provincia marchigiana è Macerata (in salita, 44° posto e 453,1 punti). Seguono Fermo (in discesa, 50° posto e 443,6 punti); Ancona (in discesa, 59° posto e 433,8 punti); Pesaro e urbino (in salita, 68° posto e 418,2 punti); chiude Ascoli (in discesa, 77° posto e 404,4 punti).



Demografia, società e salute dove sono presenti le migliori condizioni di vita e salute della popolazione e i più alti livelli di istruzione. Qui c'è la Dotta Bologna in testa alla classifica con 665,9 punti, chiude la classifica la provincia di Alessandria con 361,8. Qui le marchigiane risalgono la classifica. Ancona, in crescita, è al 13° posto con 594,3 punti. Seguono Ascoli (in crescita, 14° posto e 593,8 punti); Macerata (in crescita, 37° posto e 523,1 punti); Pesaro e Urbino (in discesa, 57° posto e 495,5 punti); Fermo (in discesa, 58° posto e 492,5).



Ambiente e servizi dove clima e tutela dell'ambiente aumentano la vivibilità del territorio e la qualità dei servizi migliora la vita quotidiana dei cittadini. C'è Oristano in vetta con 496,5 punti e Crotone in fondo con 290,3. In questa graduatoria una marchigiana entra nella top ten: è Macerata, decimo posto, in crescita, con 450,2 punti. Seguono Pesaro Urbino (22° posto, 434,3 punti, in crescita); Ancona (53° posto, 387,6 punti, in discesa); Fermo (56° posto, 386,4 punti, in crescita). Chiude Ascoli Piceno, 64° posto, 374,2 punti, in discesa.



Giustizia e sicurezza dove sono meno diffusi illeciti e contenzioso. Pordenone è la provincia più tranquilla con 862 punti, Foggia la più insicura con 545. Anche qui una marchigiana nella parte alta della classifica: Ascoli, all'ottavo posto, con 809,8 punti ma una tendenza in discesa. Seguono Ancona (17° posto, 785,8 punti e tendenza in aumento); Pesaro e Urbino (23° posto, 770,8 punti e tendenza in peggioramento); Fermo (39° posto, 742,7 punti, in calo); Macerata (49° posto, 725,3 punti e tendenza in calo).



Cultura e tempo libero dove ci sono più offerta culturale, luoghi e servizi per il tempo libero. In vetta alla classifica nazionale c'è Trieste con 668,4 punti; in fondo Crotone con 112,2. Al primo posto regionale troviamo, pur in discesa, Ascoli Piceno al 21° posto con 381,9. Seguono Ancona (42° posto, 329 punti, in crescita); Macerata (51° posto, punti 308,7, in discesa); Pesaro Urbino (61° posto, 292,3 punti, in discesa) e infine Fermo (80° posto, 257,6 punti, in discesa).

