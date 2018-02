Protezione civile Marche: Burian senza tregua: ancora neve e temperature gelide

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Miglioramenti? Non oggi. Anzi la Protezione civile delle Marche preannuncia un’altra giornata da freddo intenso e abbondanti precipitazioni. All’insegna del Burian, dunque.Per oggi sono previsti ulteriori 10 centimetri di neve e temperature mai sopra lo zero. Le nevicate sono al momento più intense nelle zone costiere. Per domani è previsto un miglioramento, ma solo dal punto di vista delle precipitazioni: le temperature resteranno molto rigide. E quindi bisognerà fare massima attenzione alle lastre di ghiaccio.