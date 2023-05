Progetti digitali, premiati 11 elaborati marchigiani e 5 scuole: cerimonia a Palazzo Li Madou

ANCONA- Sono 11 i progetti e 5 le scuole marchigiane che hanno ottenuto 7 primi posti e 4 menzioni speciali a conclusione del Concorso nazionale «Progetti digitali-IeFP» per l'anno scolastico 2021-2022. Stamattina (3 maggio) nella sede della Regione di Palazzo Li Madou ad Ancona si è svolta la premiazione degli studenti e delle istituzioni formative che hanno ricevuto riconoscimenti nelle diverse categorie del concorso. I premi per i vincitori consistono in 5 skill card ICDL/ECDL ciascuno attivabili entro un anno dall'emissione.

La premiazione

Presenti l'assessore al Lavoro Stefano Aguzzi, il dirigente tecnico USR Marche Alfredo Moscianese, il presidente nazionale Aica Renato Salvatore Marafioti, il referente Aica Marche Angelo Grana e il dirigente del Servizio Formazione professionale della Regione Marche Massimo Rocchi. L'iniziativa rientra nel rapporto di collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (Aica), con l'intento di promuovere la realizzazione di progetti multimediali su tematiche trattate nel corso delle attività formative del sistema duale o su Didattica digitale integrata come cyberbullismo, security, fakenews, coding o robotica.