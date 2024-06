Prof Nicola Giannelli, docente di Scienza dell’Amministrazione dell’Università di Urbino: ci sono insegnamenti da trarre da questi due giorni di elezioni?

«La conferma che il tasso di partecipazione alle elezioni europee è sempre più basso di quello alle politiche nazionali».



Perché?

«Perché la gente tuttora non riesce a capire quale è il ruolo esatto dell’Unione nella loro vita e quindi decidere che cosa votare e se andare a votare. Poi, perché non ci sono mai state né in Italia, né negli altri paesi europei, campagne elettorali che trattassero temi europei e che cosa dovrebbe fare l’Europa. Abbiamo solo euroscettici o europeisti che discutono di cosa piace o non piace dell’Unione. Infine, impera il fenomeno del blame avoidance, credit claming».

Cioè?

«I governi si prendono i meriti che portano voti e scaricano sull'Ue le scelte lungimiranti ma impopolari. Una diffusione di informazione consapevolmente scorretta al fine di scaricare sull’Ue le decisioni difficili, per non pagare il dazio del calo del consenso tra la popolazione. Come l’uso di macchine elettriche, il divieto dei sacchetti di plastica»

Ma la disaffezione potrebbe anche essere legata ad una circoscrizione dove, nel caso delle Marche, è difficile eleggere un candidato?

«È vero che la circoscrizione non favorisce un eletto marchigiano, ma è l’Italia ad aver scelto di disegnarla così al fine di consentire a tutte le opinioni di candidarsi alle elezioni. Nelle Marche, avevamo 22 candidati. Spetta ai partiti studiare le loro liste per garantire la rappresentanza di tutte le regioni».

Una partecipazione così bassa garantisce ancora la democrazia?

«L’europarlamento non è percepito come un modello democratico, ossia come un governo eletto con una maggioranza e una minoranza. Il parlamento ha solo il potere legislativo condiviso con il Consiglio e quindi insieme agli Stati membri. Per le amministrative, aspettiamo i dati definitivi».

Comunque questo livello di astensionismo dimostra che c’è sempre più disaffezione.

«Fenomeno che va analizzato con attenzione. Se prima, i giovani tendevano a votare come votavano i familiari o gli amici, questa tradizione familiare sta scomparendo. Lo ha dimostrato il successo del M5S».

Cosa spinge i giovani a non votare?

«I giovani faticano a trovare radicamento nell'offerta politica. Di fatto, in tanti non hanno sentito l’esigenza di parlarne con i più grandi ma sono andati a cercare aiuto su internet per disegnare il proprio profilo politico questa volta con l'aiuto di app».