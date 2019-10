Privacy e antiriciclaggio dove arriva la responsabilità dei dottori commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si terrà venerdì 11 ottobre, organizzato dallo Studio Eon Impresa, presso l’NH Hotel di Ancona, il primo seminario di formazione professionale, accreditato dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ancona, da tema : anticiriclaggio D.LGS 231/07 e privacy REG. UE 679/16.La primaria finalità del seminario, non sarà quella di tenere un classico convegno con un programma istituzionale, ma di proporre una giornata di approfondimento a cura di professionisti esperti in materia, che contribuiranno, con suggerimenti anche pratici, alla gestione di queste importanti e innovative normative all’interno degli studi commerciali.L’avvocato Piercarlo Felice,specializzato in Compliance Antiriciclaggio, D.Lgs. 231/01, tra i fondatori e consigliere dell’Aira (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio), oltre ad essere direttore tecnico del settore antiriciclaggio dello studio Eon, tratterrà la tematica dell’antiriciclaggio entrando nel merito e fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione dell’identificazione del cliente, obbligo rafforzato dal D.Lgs. n. 231/2007 con l’introduzione del concetto di approccio basato sul rischio.Per la privacy l’intervenuto è affidato all’avvocato Francesco Gradozzi, specializzato in diritto industriale e proprietà intellettuale, nonché in diritto della privacy, il quale andrà ad approfondire la tematica inerente la normativa privacy conferendo un taglio pratico giuridico, soffermandosi sugli aspetti legali del rischio, sulle novità introdotte dal D.Lgs. 101/81 in linea con il Gdpr e in particolare sui rapporti tra studi commerciali e clienti.Lo studio Eon Impresa, organizzatore dell’evento, opera dal 2008 come società di consulenza e formazione in ambito Privacy – Gdpr; Sicurezza sul luogo di lavoro; Sicurezza e igiene alimentare - HACCP; Sistemi di gestione integrati Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza – Certificazioni ISO.Nei settori della Privacy – Gdpr la Eon Impresa e i suoi consulenti, dalle competenze qualificate e continuamente aggiornate, hanno come obiettivo quello di assistere il clientenell’adeguamento alle normative e nella risoluzione delle problematiche più particolari delle aziende.