Pasqua e Pasquetta tra sole e pioggia: ecco le previsioni del tempo nelle Marche

Pasqua e Pasquetta tra sole e pioggia, nelle Marche, ma non è tutto perso per questo weekend lungo ormai alle porte. Questo dicono le previsioni meteo della Protezione Civile delle Marche per domenica 9 aprile e lunedì 10.

Previsioni per Pasqua

A Pasqua previsto su tutte le Marche un cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte della giornata, con attenuazione della copertura dal pomeriggio ad iniziare da nord. Precipitazioni sparse nella prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio, più insistenti nel settore centro-meridionale. Qualche fenomeno residuo sarà ancora possibile nelle ore pomeridiane sul settore interno meridionale. Limite delle nevicate attorno ai 1200-1300 metri. Venti deboli dai quadranti settentrionali, a tratti moderati lungo la fascia costiera. Mare mosso.

Previsioni per Pasquetta, lunedì 10 aprile 2023

Cielo parzialmente nuvoloso per nubi basse, specie nel settore meridionale della regione e per il transito di velature in serata, nella giornata di Pasquetta. Precipitazioni? Non si escludono brevi ed isolati fenomeni nella prima parte della giornata, più probabili nel settore interno meridionale della regione. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali, a tratti moderati lungo la fascia costiera. Mare poco mosso. Insomma, la gita fuori porta sembrerebbe salva.

