Meteo, una breve tregua poi temperature in picchiata nel prossimo weekend

ANCONA - La pressione è in temporaneo aumento sull'Italia e il tempo cerca di stabilizzarsi con l'inizio del mese di maggio, anche se con alcuni intoppi. Le temperature - affermano da 3b.meteo ne approfitteranno per risalire di alcuni gradi, ma il rialzo sarà più percepibile sulle pianure del Nord, in misura minore al Centro Sud. Si tratterà comunque di un riscaldamento che durerà poco, giusto il tempo di farci capire che siamo in primavera, poi da venerdì ma soprattutto nel prossimo weekend l'Italia sarà raggiunta da una massa d'aria fredda di matrice polare che porterà forte instabilità e un tracollo termico, tanto che si perderanno fino a 8-10°C.METEO 2-3 MAGGIO. Il tempo inizia a guastarsi al Nord con una giornata del 3 all'insegna di piogge e qualche temporale, resiste almeno sino al tutto il 2 il tempo buono al Centro Sud, ma peggiora il 3. Per effetto del peggioramento attesa una prima diminuzione sulle regioni settentrionali e un lieve incremento al Sud. I valori saranno più o meno in linea col periodo. Al Nord attese massime tra 16 e 22°C (in calo venerdì), al Centro tra 16 e 20°C, tra 17 e 21°C al Sud.