Previsioni meteo nelle Marche: altri tre giorni di pioggia e vento tendente dalla burrasca. Ecco dove e quando

Tre giorni di pioggia e vento tendente burrasca. Dopo l'alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro e Urbino, le previsioni meteo non riservano pause di stabilità. Domani, 28 settembre, il bollettino della Protezione civile prevede cielo nuvoloso o molto nuvoloso, in particolare sui settori interni e settori settentrionali della nostra regione, con transito di nubi stratiformi verso la costa. Possibili schiarite a partire dal tardo pomeriggio durante la seconda parte della giornata rovesci o brevi temporali sparsi sui settori interni e settori settentrionali, locali altrove. Minime stazionarie, massime in lieve diminuzione Venti sud-occidentali a carattere di favonio, con graduale aumento delle raffiche da vento forte a burrasca forte sui settori interni dalle ore centrali della giornata; lungo la costa raffiche fino a vento fresco.

Previsioni per giovedì 29 settembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sui settori interni, parzialmente nuvoloso o nuvoloso sui settori costieri per transito di nubi stratiformi. Rovesci sparsi sui settori interni, occasionali altrove. Minime stazionarie o in aumento, massime in aumento lungo la fascia costiera e in diminuzione all'interno. Venti sud-occidentali di vento moderato, con raffiche fino a vento forte. Sui settori interni le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca Mare poco mosso, mosso al largo.

Previsioni per venerdì 30 settembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Rovesci o brevi temporali locali al mattino, in particolare sui settori interni, e sparsi al pomeriggio. Minime stazionarie o in calo, massime in diminuzione lungo la costa e in aumento sui settori interni. Venti sud-occidentali di brezza tesa o vento moderato, con raffiche fino a vento forte; sui settori interni le raffiche raggiungeranno intensità di burrasca. Mare poco mosso, mosso al largo.