Meteo, sale la pressione ma arriva il freddo dalla Russia. Ecco dove e quando

LA SITUAZIONE.

METEO META' SETTIMANA.

TENDENZA SUCCESSIVA.

Ultimo aggiornamento: 14:43

Un'area depressionaria rimarrà isolata sul Mediterraneo centro-occidentale e avanzerà lentamente verso l'Italia e darà luogo a qualche pioggia sulle regioni del Centro-Sud. Più riparato invece il Nord ma con temperature in calo. Sono le previsioni degi meteorologici di 3bmeteo.com Sull'Italia la pressione tenderà a rinforzare, grazie all'irrobustimento di un campo anticiclonico sul settore centrale dell'Europa, lungo il cui bordo meridionale scorreranno. Il tempo tenderà temporaneamente a migliorare fino a metà della settimana, ma leal Nord e sullecentro-settentrionali, esposti ai flussi freddi dalla Russia. Dalla seconda parte della settimana la depressione sprofondata sul Nord Africa riemergerà sul Mediterraneo puntando l'Italia, ma subirà anche un deciso indebolimento. Avrà comunque la forza sufficiente per arrecare nuovi disturbi fino a venerdì, prevalentemente al Centro-Sud. Ecco maggiori dettagli.Pressione in rinforzo sull'Europa centrale e sull'Italia e tempo stabile mercoledì sulle regioni peninsulari, seppur con alcuni addensamenti irregolari su bassa Pianura Padana eper l'afflusso diorientali. Tende a peggiorare però sulle isole maggiori a partire dalla Sardegna per l'avvicinamento di un fronte pilotato dalla depressione afro-mediterranea.con prime brinate della stagione in Val Padana.La depressione mediterraneo si avvicina all'Italia e provoca unal Centro-Sud con qualche pioggia un po' più frequente sul versante ionico. Più stabile invece al Nord. Venerdì il lento spostamento verso est della depressione manterrà coinvolte le nostre regioni centro-meridionali con ancora qualche pioggia sparsa, ma tralascerà il Nord dove a ridosso del weekend dell'Immacolata il clima rimarrà più asciutto con schiarite anche ampie.