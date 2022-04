Weekend di Pasqua tra sole, locali temporali e un netto calo delle temperature. Ecco dove e quando farà proprio freddo

ANCONA - Tra sabato e domenica locali rovesci e temporali ma non mancheranno anche ampi momenti assolati; Pasquetta in prevalenza bella ma decisamente più fredda. E' la sintesi delle previsioni del tempo per il prossimo weekend festivo di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio.

TRA SABATO E DOMENICA QUALCHE ROVESCIO O TEMPORALE, PASQUETTA BELLA IN LARGA PARTE

«Dopo questi giorni anticiclonici e decisamente miti, il tempo è destinato a cambiare nel weekend pasquale - conferma Edoardo Ferrara –. Un fronte freddo in discesa dal Nord Est Europa raggiungerà i Balcani e marginalmente anche l’Italia proprio in concomitanza della Pasqua. Sabato qualche rovescio o temporale sparso interesserà le regioni del Nord. Occasionali piovaschi anche al Sud e sull’Appennino ma non mancheranno pure parentesi assolate. A Pasqua invece sole prevalente al Nord e in larga parte anche al Centro, pur con isolati piovaschi non esclusi su quest’ultimo settore. Tempo più imbronciato invece al Sud tra sole, nuvole sparse e occasionali acquazzoni. La Pasquetta infine si prospetta in larga parte soleggiata, ad oggi, con al più residue note instabili all’estremo Sud».

TEMPERATURE IN CALO ANCHE MARCATO E VENTI

«L’ingresso del fronte freddo farà calare le temperature anche in modo sensibile rispetto a questi giorni – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – in particolare tra Pasqua e Pasquetta si potranno perdere anche 7-10°C in alcune regioni, in primis quelle del versante Adriatico (dove le massime potrebbero non superare i 13-15°C) e in generale in montagna. Soffieranno inoltre sostenuti venti di Tramontana e Grecale, a Pasqua su gran parte d’Italia e a Pasquetta soprattutto al Sud, che acutizzeranno la sensazione di fresco/freddo».

