Illusione finita: lunedì e martedì in tutte le Marche è prevista la pioggia (con allerta gialla). Ecco che tempo ci aspetta durante tutta la settimana

Allerta numero 58 dall'inizio dell'anno nelle Marche. Questa, gialla, emanata oggi 2 luglio 2023 dalla Protezione Civile delle Marche, sarà valida dalle 00:00 del 3 luglio fino alle 00:00 del 4 luglio. Dopo una domenica di sole in tutta la regione, con la spiaggia presa d'assalto e mare tornato su livelli accettabili di colore (nonostante siano presenti ancora tanti rami, foglie, residui che si possono trovare a pelo dell'acqua in varie zone della costa marchigiana), la pioggia torna a rovinare l'estate più instabile degli ultimi anni.

Passetto, Ancona

Per la giornata di lunedì sono infatti previsti nuovi rovesci o temporali sparsi dal pomeriggio lungo la fascia collinare e montana delle Marche, anche di forte intensità. Poi, dalla serata, il transito di una linea di instabilità, darà luogo a rovesci o temporali lungo la fascia primo collinare e costiera in particolare del settore centro settentrionale.

Quindi, mattinata di sole e pomeriggio di pioggia intensa.

Martedì 4 luglio 2023

Alla mattina cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con diminuzione della copertura dalla serata a partire dai settori costieri. Rovesci o temporali sparsi, localmente intensi, lungo la fascia costiera e primo collinare, in esaurimento dalla tarda mattinata e fino al pomeriggio quando i fenomeni riprenderanno dapprima lungo la fascia costiera per poi riguardare le zone interne ed esaurirsi dalla serata. Temperature in diminuzione nei valori massimi. Venti di brezza tesa settentrionali

Mercoledì 5 luglio 2023

Alla mattina cielo poco od irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone collinari e montane per attività cumuliforme nelle ore più calde della giornata. Precipitazioni brevi rovesci saranno possibili dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggio nelle zone interne. Di sera la situazione migliora

Il resto della settimana

Per il resto della settimana deboli condizioni di instabilità per le giornate di giovedì e venerdì con probabile miglioramento dalla giornata di sabato e per la prima parte della settimana successiva, per il consolidamento di un promontorio anticiclonico