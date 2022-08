Pioggia in arrivo nelle Marche durante il weekend: ecco dove. Le previsioni meteo per sabato, domenica e lunedì della protezione civile

ANCONA - L'ingresso di aria più fresca nella notte tra sabato e domenica porterà pioggia nelle Marche, prima all'interno e poi sulla costa. Questo il panorama meteo previsto dal Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile delle Marche.

Previsioni meteo sabato

Nel dettaglio: domani, sabato 6 agosto previsto cielo sereno con aumento della copertura nelle zone interne nel pomeriggio per locali addensamenti cumuliformi. In nottata aumento della copertura con cielo irregolarmente nuvoloso nel settore settentrionale delle regione. Precipitazioni previste nelle ultime ore della giornata con possibilità di locali rovesci o temporali nel settore collinare e costiero settentrionale, nella provincia di Pesaro. Mare quasi calmo in mattinata, poco mosso nel pomeriggio e mosso a fine giornata.

Previsioni meteo domenica

Domenica il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiore copertura in mattinata nei settori centro settentrionali e poi, nel pomeriggio nelle zone alto collinari e montane. Previsti rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità maggiormente probabili in mattinata nei settori centro settentrionali e nel pomeriggio nelle zone alto collinari e montane. Nonostante questo temperature in lieve aumento nei valori minimi ed in diminuzione nei massimi. Attenzione al mare: sarà mosso

Previsioni meteo lunedì

Per la giornata di lunedì 8 agosto cielo poco nuvoloso con aumento della copertura nelle ore centrali della giornata in particolare nelle zone collinari e costiere. Nel pomeriggio rovesci o temporali sparsi più probabili nelle zone collinari e montane. Temperature in lieve diminuzione Venti: di brezza tesa, a tratti di vento moderato lungo la costa, nord occidentali con mare mosso.