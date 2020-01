Cielo sgombro ma aria gelida: la Befana porta ancora più freddo anche sulle Marche

L'ultimo weekend di queste festività potrà essere festeggiato sotto un ciuelo terso, ma attenzione a coprirsi bene: le temperature scenderanno ancora per un incursione sull'Adriatico di aria balcanica.

Verso una Befana fredda: ancora 24 ore in compagnia dell'alta pressione con clima mite soprattutto in montagna, nebbie in Val padana e nubi basse sull'area tirrenica, poi una saccatura fredda alimenta da correnti artiche scandinave scivolerà velocemente verso l'Europa orientale lambendo anche l'Italia. "Sarà un passaggio molto veloce - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com - che evolverà rapidamente verso la Grecia e la Turchia ma avrà le sue conseguenze soprattutto in termini di temperature, che scenderanno di diversi gradi e nella circolazione ventosa prevista in rinforzo dai quadranti settentrionali. Dal punto di vista meteorologico invece l'instabilità sarà piuttosto limitata. Il fronte freddo associato all'impulso artico si limiterà a portare qualche annuvolamento lungo l'Adriatico ed all'estremo Sud.

Domenica: Nord bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti e fiocchi sulle Alpi di confine orientali. Centro variabilità e qualche sporadico piovasco sull'Abruzzo, nevoso in Appennino a quote via via più basse, sereno o poco nuvoloso altrove. Sud variabilità lungo l'Adriatico, in Appennino e sul basso Tirreno con sporadici fenomeni, nevosi in serata fino a quote collinari, poco nuvoloso altrove. Temperature in calo soprattutto dal pomeriggio e la sera. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali, fino a forti la sera sul basso Adriatico e Ionio. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi o agitati basso Adriatico e Ionio.

Meteo Epifania: Nord cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi salvo foschie o banchi di nebbia sulla pianura padana centro occidentale in ispessimento nelle ore serali e notturne. Centro prevalenti condizioni di bel tempo con qualche innocuo annuvolamento sull'alta Toscana e lungo l'Adriatico ma senza effetti. Sud al mattino variabilità sull'Appennino con fiocchi fino a quote basse tra Basilicata e Calabria, qualche piovasco sull'alto Ionio calabrese, per il resto poche nubi con sole prevalente. Dal pomeriggio più sole ovunque. Temperature in netto calo soprattutto al Sud e lungo l'Adriatico. Venti tesi settentrionali con mari molto mossi.

