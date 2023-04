Pioggia (e scosse di terremoto), nelle Marche ci giochiamo anche il ponte del Primo Maggio: ecco dove poter stare al sole (e al sicuro) in Italia

Previsioni meteo, purtroppo, rispettate: nuovo ponte festivo del Primo Maggio, nuova fantozziana perturbazione. Le avvisaglie già da oggi in tutte le Marche con nubi sparse, pioggia a tratti e temperature in calo. Domani, domenica 30 aprile, sarà una giornata fotocopia: grigia tendente all'uggioso. Dopo domani, lunedì Primo Maggio, sarà peggio (e la situazione, medesima, continuerà fino a giovedì compreso). In tutta Italia sia salveranno solo Sicilia, Sardegna, parte della Calabria e qualche zona costiera della Liguria.

Particolare (e inquietante) anche la situazione terremoto: ripetute scosse (seppur fortunatamente senza danni a persone o cose) sono state registrate, nelle ultime 12 ore, praticamente in tutte le coste d'Italia: 3.2 sull'Adriatico settentrionale (più vicino alla sponda croata del nord), 2.2 a Reggio Calabria, 2.0 e 2.1 nel Tirreno meridionale, 2.9 sulla costa ligure e 2.8 nel mar Ionio.

Ecco le previsioni a cura della Protezione civile per la regione Marche.

Previsioni per domenica 30 aprile 2023

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con maggiori addensamenti nel settore interno. Precipitazioni: brevi e locali fenomeni saranno possibili nelle zone interne durante le ore pomeridiane.

Previsioni per lunedì 1 maggio 2023

Cielo prevalentemente nuvoloso in mattinata, con ulteriore aumento della copertura nella seconda parte della giornata specie nel settore costiero. Precipitazioni: deboli piogge sparse nella prima parte della giornata. Fenomeni in intensificazione nel corso del pomeriggio, in particolare nel settore costiero centro-meridionale dove diverranno persistenti e a prevalente carattere di rovescio. Temperature in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mare da poco mosso a mosso.