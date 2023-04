L'anticlone africano è una illusione che durerà fino a sabato: domenica e primo di maggio il meteo nelle Marche farà le bizze

L'anticiclone africano è sull'uscio di casa: porterà, anche nelle Marche, una discreta impennata nelle temperature, con picchi fino a 23-24 gradi (a Osimo e Jesi). Temperature ancora più alte sono previste in pianura padana, sulle regioni tirreniche e sulle isole dove si scollineranno, per la prima volta del 2023, i 30 gradi. Sarà una illusione: domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio il rischio pioggia è molto alto. Colpa di una perturbazione che arriverà dal nord Europa e, in progressione inesorabile, attraverserà l'Italia da nord a sud con piovaschi intensi alternati da parentesi di sole. Ecco le previsioni a cura della Protezione civile delle Marche per i prossimi tre giorni.

Venerdì 28 aprile

Cielo poco o parzialmente nuvoloso per il transito di lievi velature. Sviluppo di nubi cumuliformi nel settore montano durante le ore più calde della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento, specie nei valori massimi



Sabato 29 aprile

Venti deboli o moderati, da sud-ovest nelle zone interne, da sud-est lungo la costa. Mare poco mosso, al più mosso nel pomeriggio sul litorale settentrionale

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Possibili precipitazioni sparse dal tardo pomeriggio, localmente anche a carattere di rovescio nell'Anconetano e nell'entroterra. Temperature in lieve aumento le minime, in lieve diminuzione le massime. Venti da sud-ovest nelle zone interne, da sud-est lungo la costa, prevalentemente di debole intensità

Domenica 30 aprile

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Possibilità di rovesci o temporali sparsi nella seconda parte della giornata, più probabili nel settore interno della regione. Temperature in diminuzione nei valori massimi. Mare poco mosso.