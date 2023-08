La coda lunga di Circe sulle Marche: crollo temperature (-6° ad Ascoli), tempo instabile. Ecco le previsioni del tempo per la settimana

La coda lunga di Circe ha regalato alle Marche una domenica instabile con squarci di sole vero intervallato da spruzzate di pioggia in tutte le Marche. In brusco calo le temperature, che lunedì 6 agosto vedrà una forbice di -3/-6 su tutte le Marche. Record ad Ascoli dove si passerà, come massima, dai 31 gradi di oggi ai 24 di domani.

Ecco le previsioni nel dettaglio:

Le previsioni per lunedì 6 giugno 2023

Cielo poco o parzialmente nuvoloso in mattinata, specie sul settore costiero centro-settentrionale. Nelle ore centrali e pomeridiane previsto un aumento della copertura per nubi cumuliformi. Precipitazioni: non si escludono brevi ed isolati fenomeni in mattinata sul settore costiero centro-settentrionale.

Le previsioni per martedì 7 giugno 2023

Dalle ore centrali previsti rovesci o temporali sparsi, più probabili nelle zone montane e collinari della regione. Temperature in diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali, moderati lungo la fascia costiera. Mare mosso

Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata, con attenuazione della copertura nel corso del pomeriggio. Nessuna precipitazione. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali e mare poco mosso.

Il resto della settimana

Probabili condizioni di tempo stabile nella parte centrale della settimana, con temperature in aumento.