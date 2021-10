Premio Innovazione Smau 2021 a quattro imprese made in Marche: ecco chi lo riceverà

ANCONA - Oltre alle 20 startup, le Marche saranno rappresentate anche da quattro imprese che, nel corso della manifestazione, riceveranno il Premio Innovazione Smau 2021: Ama Aquilone, Cantieri delle Marche, Clementoni e Loriblu.

«Non c’è una graduatoria - afferma Valentina Sorgato, ceo di Smau - è un premio assegnato ad imprese, grandi e piccole, che hanno portato innovazione e fanno da guida al territorio». Clementoni ha presentato un giocattolo formato da un kit scientifico dedicato alle scienziate più famose e tanti esperimenti per incuriosire e avvicinare sempre di più le giovani ragazze alle materie Stem (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Ama Aquilone, ha implementato il software realizzato da Gekosoft (una delle 20 startup marchigiane presenti a Smau) e con il quale gestisce i percorsi di cura dei pazienti e la loro gestione con statistiche, comunicazione interna (tra operatori) e verso i pazienti (SMS ed e-mail). Cantiere delle Marche riceve l’ennesimo riconoscimento per il M/Y Aurelia, uno innovativo yacht da 40 metri che ha già sedotto il mercato. Loriblu viene premiato per l’introduzione del 3D nella progettazione e prototipazione calzaturiera.

