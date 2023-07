ANCONA È uno dei temi cardine nel sempre più complesso mondo del lavoro. Quello del mismatch tra la domanda e l’offerta rappresenta un muro contro cui si scontrano sia le imprese che cercano personale, sia chi è a caccia di un’occupazione. Già, perché non è corretto dire che non c’è lavoro. Posti disponibili ci sarebbero eccome, ma i profili sul mercato non corrispondono.



Il report



Da qui a settembre sono 41.640 le entrate previste, ovvero 8.770 potenziali assunzioni in più rispetto al trimestre luglio – settembre del 2022. E stando ai dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Marche sul rapporto Excelsior di Unioncamere, sono le piccole imprese a programmare oltre il 70% delle assunzioni. Ma in quali settori? Ad offrire più possibilità sono il settore dei servizi, la filiera del turismo, ed i comparti delle costruzioni e del manifatturiero. Ed è qui che si apre la falla.



L’identikit



Infatti, secondo Confartigianato, scarseggiano sul mercato i profili necessari. «È indispensabile una riforma del sistema di orientamento scolastico che rilanci gli Istituti professionali e gli Istituti tecnici - traccia la rotta il presidente regionale di Confartigianato Emanuele Pepa -. Si deve investire sulle competenze (a cominciare dall’uso delle tecnologie digitali) e puntare sull’apprendistato professionalizzante come canale di ingresso nel mondo del lavoro. Le piccole imprese sono una palestra d’eccellenza nella quale i giovani possano acquisire le conoscenze e le abilità necessarie a svolgere un lavoro gratificante». Nel 63,2% dei casi, le imprese chiedono un titolo di studio secondario tecnico, qualifica o diploma professionale. «Che sulla formazione di competenze ci giochiamo il futuro del made in Italy in chiave green e digitale - osserva ancora Pepa - è dimostrato anche dal fatto che, negli ultimi anni, è aumentata la domanda di lavoratori attenti all’efficienza energetica e al contenimento degli sprechi». Un mondo del lavoro che sappia guardare in prospettiva.