Poste Italiane: nel 2018 nelle Marche consegnati cinque milioni di pacchi

ANCONA - Più di un pacco su due consegnati l’anno scorso nelle Marche è frutto di acquisti online. Sul totale dei 5 milioni di pacchi consegnati, ben 3 milioni (il 60% del totale) derivano infatti dal mercato dell’e-commerce, un settore in continua espansione e nel quale Poste Italiane conferma la propria leadership a livello nazionale.In tutta Italia, infatti, l’azienda ha consegnato in tutto il 2018 il 27% di pacchi ecommerce in più rispetto al 2017 e il trend positivo è confermato anche dai primi dati del nuovo anno: nel mese di gennaio, infatti, si è registrato un ulteriore incremento di pacchi consegnati rispetto allo stesso mese dello scorso anno.La crescita dei risultati è legata all’implementazione del nuovo modello di recapito “Joint Delivery”, che, tra le altre cose, ha introdotto una linea di recapito “Business”, maggiormente orientata alla consegna dei pacchi e dei prodotti e-commerce, anche in fasce orarie pomeridiane, fino alle 19,45 e durante i week-end.