Persona investita sui binari: treni fermi nel sud delle Marche. Cancellazioni e ritardi

PORTO SAN GIORGIO - Traffico ferroviario in tilt nel sud delle Marche per l'investimento di una persona sui binari questa mattina, alle prima luci dell'alba. È accaduto pcoco prima delle 6 di oggi tra le stazioni di Porto San Giorgio e Pedaso, al momento la circolazione è ferma in attesa dell'autorità giudiziaria. L'incidente sta avendo gravi rispercussioni sul traffico ferroviario

Cancellazioni e ritardi

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Pedaso e Civitanova.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) oggi è cancellato da San Benedetto del Tronto ad Ancona. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino ad Ancona, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8806 che ne attende l'arrivo. Il treno IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) è fermo dalle ore 7:45 a San Benedetto del Tronto.

