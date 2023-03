Nuova penisola al porto di Ancona, Italia Nostra: «Era una nostra richiesta, ci piace quando la politica prende spunto dalla società civile»

ANCONA - «Si apprende che la Regione Marche avrebbe chiesto ai Ministeri competenti l’inserimento della spesa presunta per realizzare l’ampliamento della banchina Marche, nel porto di Ancona - scrive in una nota Italia Nostra Ancona - con la realizzazione del banchinamento della scogliera di sovra flutto e relativa “penisola”. Questa è la richiesta principale avanzata da qualche anno da Italia Nostra e condivisa anche dalle altre associazioni ambientaliste in Ancona, per la redazione del nuovo piano regolatore del porto».

Il recupero del porto storico e la realizzazione della passeggiata a mare

Italia Nostra continua: «In tal maniera sarebbe possibile spostare tutto il porto commerciale verso la nuova darsena e, diciamo noi, eliminare la previsione del porto crocieristico al Molo Clementino il cui progetto è attualmente all’esame della commissione nazionale VIA VAS. Si potrebbe finalmente recuperare alla città il porto storico aprendolo alle attività cittadine e realizzando la famosa passeggiata a mare. La notizia è interessante e sembra dimostrare come la politica qualche volta possa prendere spunto dalle proposte della società civile. Seguiremo l’iter con attenzione ed interesse».