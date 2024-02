Così diversi, così vicini. Tra i milioni di telespettatori del Festival di Sanremo travolti dall'emozione sprigionata dal ritorno di Giovanni Allevi, dalla sua voce sempre leggera nonostante tutto, dal suo sorriso che non perde disincanto e purezza anche quando le parole sono schiaffi carichi di lacrime e sofferenza, ce n’era uno speciale: Achille Polonara.

Così diversi, così vicini. E non solo perché sono diversamente marchigiani, uno di Ascoli l'altro di Ancona. Entrambi regalano emozioni fatte a mano, entrambi si sono trovati ad essere combattenti contro il male più infimo. «Quando ha detto che avrebbe pagato oro per suonare anche davanti a 15 persone mi sono riconosciuto. E vorrei abbracciarlo» racconta Polonara, il giorno dopo, al telefono, immerso nell'affetto rumoroso dei suoi piccoli figli, a poche ore dal big match di Eurolega contro il Monaco.





L’annuncio choc 4 mesi fa



Sembra passata una vita da quel 9 ottobre 2023 quando la sua società, la Virtus Basket Bologna, comunicò al mondo che lui, gigante di 205 cm, neppure un raffreddore in carriera, doveva operarsi per la rimozione di una neoplasia testicolare. «La forza di volontà di Allevi nell'affrontare la malattia con la massima positività è un insegnamento. Le sue parole mi hanno toccato molto - continua Polonara -. Le sue parole sono la dimostrazione che quando ti capita qualcosa che ti impedisce di fare quello che hai sempre amato, daresti tutto per tornare a farlo, anche nella maniera più semplice. Ho provato grande emozione quando ha suonato, si vedeva che sognava di rifarlo».

L'analogia con Mazzone

Ci sono molti modi di affrontare e raccontare la malattia. Allevi ostentava pacatezza ma si vedeva che aveva - concedeteci un’analogia ascolana - un Mazzone che gli correva dentro a più non posso, promettendo battaglia. «Allevi sta lottando contro qualcosa di più grande (mieloma multiplo, ndr) rispetto a quanto ho fatto io - spiega Polonara -. Se lo avessi davanti, ora, lo abbraccerei. E gli farei tante domande. Quando sei in ospedale non è facile ripetersi che non bisogna arrendersi mai. Allora, per essere mentalmente positivi e leggeri, diventano fondamentali anche le persone che ti stanno vicino. La famiglia, i propri cari ma non solo. Io ho ricevuto tanta forza e calore anche dalle moltissime persone che non conoscevo e che mi hanno sostenuto sui social o per strada». E Allevi, con il pubblico in piedi ad applaudire le sue parole senza musica e la sua musica senza parole, ha ricevuto un abbraccio altrettanto potente.

Quando l'anima arriva prima



Le sue parole sono state tagli di Fontana. Secche e all’improvviso durante la leggerezza del Festival. Come quando ha detto che «se il corpo fa male, allora suona con l'anima». Anche Polonara è tornato in campo con l’anima ancora prima che con il corpo. «Quando vedevo i miei compagni che giocavano e vincevano e io, anche se non potevo allenarmi, con l’anima ero con loro. E questa forza di volontà mi ha permesso di tornare prima. Non sono andato sopra il dolore ma sopra alle aspettative. Dovevo tornare ai primi di gennaio, ero già in campo un mese prima. E ora sto sempre meglio». Così diversi, così vicini. Perché la malattia, a volte, «porta dei doni come capire che Io sono quel che sono» come ha raccontato Allevi, prima di togliersi il cappello e liberare gli amati ricci divenuti bianchi. Una catarsi da tradurre così, forse: focalizzarsi nella vita. Lui sul palco, Polonara in campo. Tornando ad apprezzare le piccole cose, anche scontate, come l’alba e il tramonto. «O come svegliarsi di mattina, fare colazione aspettando di andare all’allenamento come se giocassi una partita importante - sorride Polonara - La malattia ti porta a rivedere le piccole cose e da lì trovi l’energia, perché ritorni a vedere la luce dopo il buio».