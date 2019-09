Politica marchigiana in lutto è morto a 45 anni il compagno di Romina Pergolesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle Marche, consiglieri e staff, si stringe attorno alla consigliera Romina Pergolesi per la perdita del compagno Renzo Castellani. Aveva 45 anni. Un abbraccio fortissimo ai figli Michela, Matteo e alla famiglia tutta.La salma è stata trasferita presso la sala del commiato Bondoni, via dell'Industria 3, Castelplanio (uscita Moie), orario continuato da questo pomeriggio (dopo le ore 15)La Santa Messa è programmata per giovedì 19 settembre, ore 10:30 alla parrocchia Del Sacro Cuore Di GesùVia Giacomo e Sergio Russi, 2 ad Ancona.