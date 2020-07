Politica marchigiana in lutto: si è spento Maurizio Pieroni, tra i fondatori dei Verdi Italiani

Politica marchigiana in lutto. È morto oggi a 69 anni Maurizio Pieroni, tra i fondatori dei Verdi italiani e loro capogruppo in Senato. Ad annunciarlo con una nota l'Esecutivo Nazionale della Federazione dei Verdi. «Ci ha lasciato oggi Maurizio Pieroni, storico fondatore dei Verdi, tra i promotori delle primissime Liste Verdi fin dall'inizio degli anni '80 del secolo scorso», si legge nella nota.

«Pieroni - viene ricordato - aveva partecipato a tutto il processo costituente che ha portato alla fondazione della Federazione delle Liste Verdi (1986) e poi dei Verdi (1990). Nel 1992 venne eletto deputato nella XI Legislatura (1992-94) e poi per due mandati venne eletto al Senato, nella XII (1994-96) e nella XIII Legislatura (1996-2001). Durante questa sua ultima legislatura Maurizio Pieroni venne eletto capogruppo dei Verdi al Senato e, insieme a Marco Boato, entrò anche a far parte della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta da Massimo D'Alema».

«I Verdi italiani lo ricordano come un ecologista impegnato ed appassionato, protagonista di molte iniziative sia nella

società civile sia in Parlamento. Ai suoi familiari e amici più stretti va il nostro rimpianto e il nostro affettuoso ricordo».

