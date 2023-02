Polfer, stretta su treni e stazioni di Marche, Umbria e Abruzzo: un arrestato nell'anconetano e tre denunce

ANCONA- 3311 persone controllate, 1 arrestato, 3 denunciati, 219 pattuglie impiegate in stazione e 76 a bordo treno per un totale di 146 convogli ferroviari presenziati, 28 servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria, 1 contravvenzione, 2 minori rintracciati. Sono i numeri relativi al bilancio dell'attività, nell'ultima settimana, della Polfer per le Marche, Umbria e Abruzzo a bordo dei treni e nelle stazioni di tutte le tre regioni.

LEGGI ANCHE: Ancona, ruba uno smartphone alla stazione picchiando la vittima e poi lo rivende: identificato e denunciato il ladro

Le iniziative

Nel corso della settimana, è stata pianificata la giornata “Stazioni Sicure” dedicata al contrasto delle attività illecite ed alla prevenzione di reati che rientra tra le iniziative disposte periodicamente, su scala nazionale, dal Servizio Polizia Ferroviaria per aumentare i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono in treno. Nelle stazioni di Pescara e di Perugia la Polfer si è avvalsa anche della collaborazione di unità cinofile. Gli agenti durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti, e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti.

Un arresto

Nel corso di un servizio di vigilanza a bordo di un treno a lunga percorrenza, gli agenti della Polfer di Ancona, durante i consueti controlli, hanno proceduto all’arresto di un 44enne cittadino marocchino che dagli accertamenti in banca dati è risultato essere destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi dovendo scontare una pena di 1 anno, 5 mesi e 5 giorni di reclusione per cumulo di pene.