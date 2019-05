Pioggia, vento forte e mare grosso: sulle Marche due giorni di inverno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Due giorni di tempo invernale, o comunque non in linea con medie di metà maggio, in arrivo sulle Marche.La Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo valido per 48 ore dalla mezzanotte tra sabato e domenica e quella tra lunedì e martedì. Sono annunciate piogge inizialmente con picchi localmente "moderati" (20-60 mm) e poi, a partire dal pomeriggio di domenica con picchi "elevati" (60-100 mm). Inizialmente solo al nord, ma poi in tutta le zone costiere della regione, sono annunciati venti con raffiche fino al grado di "burrasca forte" (76-87 km/h). Il mare sarà "molto mosso" (onde di 1,25-2,5 metri). La protezione civile assegna un grado di allerta "arancione" (il secondo più grave dopo il rosso) per le criticità idrica ed idrogelogica: sono quindi posssibili piccoli smottamenti ed esondazioni.