Piano Casa, via libera del Consiglio regionale alla proroga del termine al 31 dicembre 2023

ANCONA- Via libera del Consiglio regionale delle Marche alla proposta di legge 172 che proroga il termine del 'Piano casa", spostandolo al 31 dicembre 2023 dopo i rilievi del Governo a non procedere con il rinnovo valido per due anni. L'approvazione è arrivata a maggioranza con il voto favorevole anche del Pd fatta eccezione, in accordo con il Gruppo, di Andrea Biancani, contrario, e Micaela Vitri, astenuta, per dare un segnale contro il progressivo aumento delle incertezze sul fronte edilizio.

La soddisfazione

«In attesa di una legge che lo renda definitivo, la proroga del piano casa al 31 Dicembre 2023 è una scelta politica concreta - affermano il consigliere regionale Luca Serfilippi, presidente della terza Commissione Regionale, e gli altri consiglieri della Lega Lega Renzo Marinelli, Mirko Bilò, Giorgio Cancellieri, Linda Elezi, Monica Acciarri, Anna Menghi e Marco Marinangeli - che produrrà benefici per le imprese, per gli enti locali e per le famiglie che, in questo modo, avranno certezze sulle procedure autorizzative e sui benefici economici e fiscali per gli interventi di efficientamento energetico, sismico e per i miglioramenti sull'accessibilità. Presto in aula arriverà anche la nuova legge urbanistica regionale che renderà definitive le misure contenute nel piano casa».