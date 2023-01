ANCONA - Il riscatto dei borghi. Sfregiati dal sisma, piagati dal fenomeno dello spopolamento, ora trovano il riscatto e nuova linfa vitale nell’arrivo di residenti stranieri, che li scelgono per i paesaggi mozzafiato, la tranquillità che riescono a garantire e una qualità della vita che non teme paragoni. Stando alla mappatura fatta dal portale Gate Away, nel 2022, gli stranieri hanno cercato e comprato casa soprattutto nel comune ascolano di Montefiore dell’Aso (Ap), che è balzato a +81,82% di richieste rispetto al 2021.

«Le case di campagna sono tutte vendute - conferma il sindaco Lucio Porrà - e ora chiedono anche abitazioni in centro storico. In estate triplichiamo la popolazione e diventiamo una mezza colonia di olandesi, ma ci sono anche tedeschi e belgi». Riavvolge il nastro il primo cittadino: «Il trend è iniziato all’inizio degli anni Duemila, quando l’ex calciatore olandese Alwin Borkamp ha comprato e fatto ristrutturare una casa in campagna, aprendo poi l’agriturismo Casa Bionda. Sono così iniziati ad arrivare anche i suoi amici e la maggior parte di loro ha scelto di restare». Ed oggi a Montefiore, su poco più di 1000 abitanti, oltre 100 sono residenti stranieri». Molto gettonata anche la perla maceratese Penna San Giovanni, che registra un +61,19% di richieste di case da parte di stranieri rispetto allo scorso anno, consolidando un dato già positivo.



La popolazione



Infatti, «il 25% della popolazione iscritta all’anagrafe del nostro comune è straniera - fa notare il primo cittadino Stefano Burocchi -: su circa 1000 abitanti, 260 sono stranieri e parliamo soprattutto di inglesi». Su quale possa essere la ricetta del successo, la fascia tricolore scommette tutto su «bellezza del panorama e tipologia urbanistica della contrada - tipiche dell’entroterra marchigiano - che attirano gli interessi degli stranieri». Prosegue poi nell’analisi: «Prediligono l’interno alla costa, e vogliono stare lontani dei capoluoghi, in luoghi isolati. Ed è facile capire perché: vengono da città caotiche come Londra, qui cercano la tranquillità e la natura. Come amministratori, questo trend ci fa piacere, ma - la nota amara - dispiace che siano gli italiani a lasciare questi luoghi meravigliosi».

A Petritoli, in provincia di Fermo, la richiesta di case da chi viene dall’estero fa segnare un +30,86% sul 2021 e secondo il sindaco Luca Pezzani il segreto del successo sta nel fatto che «da qualche anno investiamo sul turismo e a novembre 2021 siamo rientrati tra i borghi più belli d’Italia. Inoltre, da 15 anni qui da noi è esploso il fenomeno dei matrimoni, con coppie che arrivano da tutto il mondo e restano perché si innamorano del territorio. Ci siamo fatti conoscere e questo credo abbia favorito il trend. Nell’ultimo periodo sono arrivate diverse coppie di olandesi che hanno comprato vecchie case di campagna, poi rimesse a nuovo. Si specializzano anche nei lavori della terra, oppure aprono b&b».