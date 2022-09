PESARO - Fanno un po’ sorridere i futuribili arretramenti ferroviari lungo il corridoio A d r iatico e lo scontro politico su alta velocità e traffico merci di fronte ai disagi che incontra chi deve viaggiare su i binari per Roma. Grandi manovre, ma mancano i servizi di base. L’allarme è partito da Pesaro dove i passeggeri sono su tutte le furie per l’ennesima grana su rotaia .

Dal 1 ottobre sono stati sospesi i Frecciabianca 8851 e 8852 che collegano Pesaro, Falconara, Jesi e Fabriano alla capitale. Si tratta del convoglio del primo mattino che arriva alla stazione Termini alle 10,57 in 3 ore e 41 minuti di viaggio, a partire dal pesarese piazzale Falcone e Borsellino. E ritorno da Roma verso le Marche alle 17,25. Siamo alle solite, l’unico diretto per raggiungere la città eterna è sparito. Il servizio clienti di Trenitalia fa sapere a chi telefona per prenotare il biglietto che la linea « per il momento viene sospesa perché si stanno aggiornando gli orari » .



Lavori in corso

Lavori in corso, insomma, disagi prevedibili, tutto come da copione . Ma sul treno della protesta ieri è subito salito il consigliere regionale Pd Andrea Biancani, già paladino del potenziamento ferroviario per chi viaggia causa lavoro oppure diletto lungo i binari tra le Marche e la C apitale: «Il Frecciabianca scompare del tutto, dal 1 ottobre non parte più neppure da Ravenna - rilancia l’allarme il vicepresidente dell’assemblea legislativa -. Non è sparita solo la fermata di Pesaro, ma l’intera corsa sia andata che ritorno. È l’unico treno diretto per Roma. Mi auguro che sia solo un problema organizzativo, se così non fosse siamo pronti a dare di nuovo battaglia».