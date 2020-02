Arrivano Salvini e le Sardine a Pesaro. Il leader della Lega riapre i giochi per le Marche? «Serve la squadra migliore»

PESARO - Matteo Salvini in arrivo a Pesaro: città in fibrillazione per gli appuntamenti di domani, contemporanei, con il leader della Lega ed il movimento delle Sardine. Ma intanto il numero uno del Carroccio pare anche voler riaprire la candidatura per le Marche, che Fdi rivendica per Francesco Acquaroli.

LEGGI ANCHE:

Una folla in lacrime per l'addio a Cristina, morta a 25 anni per un incidente sugli sci

Uomo di 47 anni va in overdose e quando si riprende con il Narcan rifiuta i controlli in ospedale

«Mi sembra - ha detto questa mattina Salvini a Napoli - che qualcuno sia chiuso nel proprio egoismo di partito. Se dovessimo ragionare per egoismi di partito, chi ha il 30% di voti? Allora potrei imporre e disporre, ma non sono fatto così. Scegliamo le squadre migliori, ma anche gli altri dovrebbero praticare l'umiltà. Zaia ha vinto le elezioni e viene riconfermato. Non è un giudizio personale, qualcuno potrebbe dire Zaia ha vinto, Fitto ha perso, ma non mi interessa, scegliamo le squadre migliori, in Campania, in Puglia, nella Marche o nel Veneto».

Ma intanto Pesaro prepara il doppio appuntamento di domani, giovedì 20 febbraio: il leader leghista in campagna elettorale pro Regionali sarà alle 18 in piazza del Popolo, le Sardine in piazza Lazzarini: due luoghi con capienze differenti che li hanno già accolti entrambi mesi fa calamitando complessivamente migliaia di persone. Numeri che gli organizzatori vogliono bissare. Per Salvini, che arriverà con il suo camion attrezzato che si trasforma in palco, i leghisti auspicano l’arrivo di oltre 3mila simpatizzanti (600 saranno invece i partecipanti alla cena al Flaminio), mentre i “pesciolini dell’Adriatico” puntano su un migliaio di persone contando sull’effetto traino del loro capo carismatico Mattia Santori che ha confermato la sua presenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA