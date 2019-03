Incidente sulla piattaforma: crolla la gru Un operaio disperso in mare e due feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Un grave incidente è accaduto sulla piattaforma Barbara F, una sessantina di km al largo di Pesaro: un operaio disperso in mare e due feriti.A quanto si apprende da parte di Eni, una gru che stava effettuando operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. Nella caduta la gru avrebbe colpito un’imbarcazione, ferendo due addetti, mentre è disperso in mare l’operatore della gru stessa. Sul posto, che si trova in acque internazionali, è intervenuta per le ricerche del disperso la capitaneria di Ancona.