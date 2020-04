Ospedale Covid a Civitanova, la Morani non passa. Il Pd: «Avanti»

ANCONA Fine della pax democratica. Di fronte a una pandemia che ha colpito con particolare durezza le Marche, il litigioso Pd aveva silenziato le armi e anche chi fino a pochi mesi fa aveva fatto di tutto per impallinarlo, si era stretto attorno al governatore Luca Ceriscioli, comandante in capo costretto a navigare a vista e, nonostante ciò, capace di restare sulla giusta rotta. È stato il post della sottosegretaria al Mise Morani che ha avanzato dubbi e critiche sul progetto del Covid Hospital alla Fiera di Civitanova.



Il progetto che non convince

Progetto che non convince neanche il presidente Dem alla commissione Sanità, Fabrizio Volpini. «Niente di politico, è una riflessione tecnica», assicura ma nel partito non danno tutti la stessa lettura. A far riflettere, sono soprattutto le tempistiche: «La polemica è salita poco dopo l’intervento di Ceriscioli su un tg nazionale, durante il quale ha fatto osservazioni sull’operato del governo», fa notare il capogruppo regionale Dem Micucci, riferendosi all’intervista in cui il presidente criticava i ritardi fin qui accumulati da palazzo Chigi.



Il fattore tempo

«Perché proprio ora? C’è chi il parere lo esprime da dietro una tastiera e chi deve prendere le decisioni», aggiunge caustico, e nell’intervento a gamba tesa di Morani si profila dunque un sequel del braccio di ferro tra Governo e palazzo Raffaello, che va avanti da quel famoso scontro frontale sulla chiusura delle scuole andato in scena a fine febbraio. Sullo sfondo, il tema sempre caldo – anche se sopito – delle Regionali, con Ceriscioli che continua a rispendere picche sulla sua ipotetica ricandidatura, ma l’ascesa nel gradimento lo riporta in ballo a prescindere.



Il carico pesante

Se Micucci non va per il sottile, il carico da undici lo mette l’assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti, che dopo la dovuta precisazione («non sto dalla parte di Ceriscioli perché sono assessore, non me ne frega niente») affonda: «Morani si poteva risparmiare l’uscita, pensando invece agli evidenti ritardi del governo sia per l’emergenza sanitaria che per quella economica, sebbene goda di un incomprensibile consenso». Ma il pollice verso per il post di Morani è parecchio ben distribuito tra i colleghi di partito. La presidente dell’assemblea regionale Amati parla di «un’uscita impropria, soprattutto da parte di chi ha responsabilità di governo. Contesto l’opportunità del suo intervento oltretutto su un campo delicato e difficile da conoscere. E dubito che lo conosca». «Inopportuna nei modi e nei tempi» insiste il vicesegretario Dem Fabiano Alessandrini che, nel merito, sottolinea come «non c’è un modello Lombardia esportato qua, ma è un progetto specifico per le Marche».



Carancini a favore

Anche il sindaco di Macerata Romano Carancini, non esattamente un fan di Ceriscioli, osserva che «in questo momento così delicato, chi ha responsabilità politiche dovrebbe essere più prudente. In certi momenti, sarebbe meglio essere silenziosi». Allarga l’orizzonte a contesti più generali il segretario regionale del Pd, Giovanni Gostoli: «in tempo di emergenza, non ci possiamo permettere conflitti istituzionali tra governo, regioni e comuni. Si deve lavorare in sinergia perché, dopo quella sanitaria, ci troveremo ad affrontare una crisi economica senza precedenti». Nel merito del progetto, il sindaco di Senigallia e candidato governatore in pectore, Maurizio Mangialardi, esprime una posizione condivisa da molti Dem: «il Covid Hospital di Civitanova è un tassello all’interno di un piano che prevede il recupero delle funzioni ordinarie degli ospedali, lo saluto positivamente».

Ultimo aggiornamento: 17:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA